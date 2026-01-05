Євросоюз назвав Мадуро нелегітимним президентом Венесуели — Угорщина не підтримала позицію

Європейський Союз заявив, що Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента Венесуели, та закликав до мирного врегулювання кризи в країні. Спільну заяву підтримали 26 держав ЄС, тоді як Угорщина до неї не приєдналася.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, оприлюдненій після подій у Венесуелі. У документі наголошується, що за будь-яких обставин мають дотримуватися принципи міжнародного права та Статуту ООН, а право венесуельського народу самостійно визначати своє майбутнє повинно поважатися.

У ЄС підкреслили, що Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного глави держави, і закликали до мирного, інклюзивного та демократичного переходу влади у Венесуелі за участі самих венесуельців і з повагою до суверенітету країни.

Також Євросоюз заявив про готовність координувати дії зі США та міжнародними партнерами для сприяння діалогу між усіма сторонами конфлікту. Окремо наголошено на необхідності дотримання прав людини, міжнародного гуманітарного права та безумовного звільнення всіх політичних в’язнів.

Спільну заяву підтримали 26 країн ЄС, тоді як Угорщина, на відміну від більшості держав блоку, до неї не долучилася.