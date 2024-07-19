Економіка

Євросоюз надасть “Укренерго” грант у 100 млн євро 
19 Липня 2024 13:44
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Укренерго
Ілюстративне фото / ukrenergo.ua

Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький і голова Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер підписали угоду на 100 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до “Укренерго” кошти спеціальної бюджетної програми ЄС “Ukraine Investment Facility”.

За рахунок виділених коштів планується:

  • модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи;
  • ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання;
  • заходи з посилення фізичного захисту підстанцій “Укренерго”.

Цей грант – вже друга фаза цільової програми “Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України”.

 11 червня під час Берлінської конференції з відновлення України “Укренерго” підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.


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