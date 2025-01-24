Політика

Єврорада отримала перший скринінговий звіт у рамках переговорів про вступ України до ЄС
24 Січня 2025 20:53
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Штаб-квартира Європейської комісії в Брюсселі / Фото: commission.europa.eu
Штаб-квартира Європейської комісії в Брюсселі / Фото: commission.europa.eu

Європейська комісія відправила Європейській раді перший скринінговий звіт першого кластера “Основи”, який є стартовим етапом переговорів про членство України в ЄС. Звіт надіслали 16 січня.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на Європейську комісію.

Процес переговорів щодо вступу до ЄС поділено на 35 розділів, згрупованих у шість кластерів. Вони відкриваються поетапно, залежно від прогресу країни-кандидата у виконанні відповідних критеріїв. Скринінговий звіт обговорюватиметься з державами-членами в Єврораді.

“Щойно Рада погодиться з тим, що початкові контрольні показники для цього кластера виконано, і країни представили свою позицію на переговорах, а ЄС погодив свою позицію на переговорах, організовується Міжурядова конференція, на якій обидві країни офіційно відкривають кластер на переговорах”, – пояснили в Єврокомісії.

Там також зазначили, що Україна наразі проходить двосторонній процес оцінки, який має завершитися до осені 2025 року. За виконання необхідних умов переговори щодо кластерів, включно з кластером “Основи”, можуть розпочатися вже цього року. У Єврокомісії наголосили, що розширення ЄС залишається серед ключових пріоритетів.

“ЄС розпочав переговори про вступ з Україною в червні 2024 року. Це визнання рішучості України просуватися вперед у своєму вступі до ЄС і проводити перетворювальні реформи, попри агресивну війну Росії, що триває. Україна впевнено рухається до вступу в ЄС”, – підкреслили у відомстві.


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