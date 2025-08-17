Європейські лідери приєднаються до Зеленського на зустрічі з Трампом у Білому домі

У Вашингтоні готуються до візиту президента України Володимира Зеленського, який відбудеться у понеділок, тоді як сьогодні вдень європейські лідери проведуть віртуальну нараду щодо війни в Україні.

Під час відеодзвінка співголовують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. До обговорення приєднаються й інші союзники України. Формат називають “коаліцією охочих”, яка має на меті захист домовленостей щодо України та гарантування тривалого миру.

Реклама

Реклама

Попередня зустріч у такому форматі відбулася минулої середи, коли до розмови приєдналися президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Ванс.

Тим часом надходять підтвердження щодо складу делегацій, які у понеділок візьмуть участь у зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі. Серед них – президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб та президент Франції Еммануель Макрон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні також братимуть участь у переговорах у Вашингтоні.

Також свою участь підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомили в Альянсі.