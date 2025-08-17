        Політика

        Європейські лідери приєднаються до Зеленського на зустрічі з Трампом у Білому домі

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 14:17
        “Коаліція охочих” / Фото crisisgroup.org
        У Вашингтоні готуються до візиту президента України Володимира Зеленського, який відбудеться у понеділок, тоді як сьогодні вдень європейські лідери проведуть віртуальну нараду щодо війни в Україні.

        Під час відеодзвінка співголовують прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. До обговорення приєднаються й інші союзники України. Формат називають “коаліцією охочих”, яка має на меті захист домовленостей щодо України та гарантування тривалого миру.

        Попередня зустріч у такому форматі відбулася минулої середи, коли до розмови приєдналися президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Ванс.

        Тим часом надходять підтвердження щодо складу делегацій, які у понеділок візьмуть участь у зустрічі Зеленського з Трампом у Білому домі. Серед них – президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб та президент Франції Еммануель Макрон.

        Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні також братимуть участь у переговорах у Вашингтоні.

        Також свою участь підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомили в Альянсі.


