Європейські країни знову обговорюють можливу відправку військ в Україну, – Le Monde

Деякі західні країни знову почали обговорювати можливість відправки своїх військ або приватних військових компаній в Україну. Про це пише французьке видання Le Monde з посиланням на джерела.

Дискусії поновилися на тлі швидкого вступу на посаду президента США Дональда Трампа, який може зупинити допомогу Києву з боку Вашингтона.

Le Monde нагадує, що в лютому, коли президент Франції Еммануель Макрон публічно розмірковував про можливе відправлення західних військ в Україну, це викликало “різку протидію” з боку деяких країн, насамперед Німеччини. Останніми тижнями такі обговорення поновилися – зокрема, під час візиту до Франції прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

“Між Великою Британією і Францією тривають переговори щодо співпраці в галузі оборони, зокрема з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну і європейську безпеку загалом”, – заявило виданню британське військове джерело.

Газета також нагадує про нещодавню заяву міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, який в інтерв’ю BBC News сказав, що “червоних ліній” у питанні підтримки України не існує. Відповідаючи на запитання, чи може це означати участь французьких військ у бойових діях, він заявив, що Франція “не виключає жодного варіанту”.

“Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як необхідно. Чому? Тому що на карту поставлено нашу безпеку. Щоразу, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи”, – говорив Барро.