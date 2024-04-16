Суспільство

Європейські ціни на природний газ продовжили зростати 

16 Квітня 2024 12:27
газ
Ілюстративне фото / Getty Images

Європейські ціни на газ зросли до максимуму після заяви Ізраїлю про відповідь на атаку Ірану.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

“Європейські ціни на природний газ продовжили зростати у вівторок після того, як високопоставлені ізраїльські військові знову заявили, що в їхньої країни немає іншого вибору, окрім як відповісти на атаку Ірану безпілотниками та ракетами, що відбулася у вихідні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ф’ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% та сягнули €32 за мегават-годину (близько $360 за тисячу кубометрів – ред.).

Контракти зросли приблизно на 18% з минулого четверга, коли ринки почали оцінювати більші геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Європейські та американські офіційні особи посилили свої заклики до Ізраїлю уникати загострення конфлікту, яке може спровокувати ширшу війну. Більш широкий конфлікт у регіоні ризикує підштовхнути світові ціни на енергоносії, коли центральні банки все ще намагаються стримати інфляцію.

У той час, як Європа завершила виключно м’яку зиму з високими запасами газу, трейдери постійно відстежують ознаки перебоїв у постачанні. Наразі регіон не отримує великої кількості газу з Близького Сходу, але його залежність від світових ринків зросла після того, як у 2022 році він позбавився більшої частини трубопровідних потоків з РФ.

Тим часом, обсяги постачання газу від провідного постачальника Норвегії залишаються на низькому рівні, через розпочате минулими вихідними незаплановане технічне обслуговування на деяких об’єктах країни.


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