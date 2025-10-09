Європарламент закликав країни ЄС збивати російські літаки та дрони, що порушують їхній повітряний простір

Європейський парламент 9 жовтня ухвалив резолюцію, у якій закликав держави-члени ЄС до скоординованої реакції на російські провокації та гібридні загрози. У документі прямо вказано: країни Євросоюзу мають право збивати будь-які повітряні цілі, що незаконно порушують їхні кордони.

Резолюція, за яку проголосували 469 євродепутатів, засуджує «безрозсудні та ескалаційні дії Росії» — порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, а також атаки безпілотників на інфраструктуру Данії, Швеції та Норвегії. Європарламент наголосив, що такі інциденти є частиною систематичної гібридної війни проти Євросоюзу.

Депутати підтримали створення «стіни дронів» — єдиної системи протиповітряної оборони східного флангу ЄС — та ініціативу «Eastern Flank Watch», спрямовану на моніторинг гібридних загроз. У документі також зазначено, що «ЄС та його держави-члени повинні вживати скоординованих, єдиних і пропорційних дій у відповідь на всі порушення повітряного простору, включно зі збиттям повітряних загроз».

Європарламент закликав Раду ЄС і Єврокомісію посилити ефективність санкцій проти Росії, а також поширити обмеження на країни, які допомагають Москві обходити санкції — зокрема на Білорусь, Іран і Північну Корею. Окремо депутати вимагають накласти санкції на китайські компанії, які постачають до РФ товари подвійного призначення, зокрема для виробництва дронів і ракет.

Європарламент підкреслює: гібридні та диверсійні дії Росії можуть бути розцінені як «державне спонсорство тероризму», навіть якщо вони не досягають порогу збройного нападу.