Політика

Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту
16 Липня 2024 13:51
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європарламент
Роберта Мецола / Reuters

16 липня, у Страсбурзі офіційно розпочав роботу новий склад Європейського парламенту, обравши президенткою Роберту Мецолу.

Про це йдеться на сайті інституції.

Відкриття сесії проходило під головуванням Роберти Мецоли, колишньої президентки Європарламенту.

Одним із ключових моментів відкриття сесії стало голосування за нового президента Європейського парламенту. Кандидатами були Роберта Мецола (ЄНП, Мальта) та Ірен Монтеро (ліві, Іспанія). Обидві кандидатки виступили з короткими заявами, де виклали свої бачення майбутнього Європарламенту.

За результатами голосування, новою президенткою Європейського парламенту було обрано Роберту Мецолу, передає Радіо Свобода.

Відтак вона буде на цій посаді ще два з половиною роки.


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