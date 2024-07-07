Орбан отримав право створити нову фракцію в Європарламенті

Новий альянс ультраправих партій прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Європарламенті виконав вимоги для створення політичної групи під назвою “Патріоти за Європу”, передає DW.

Для формування групи необхідно 23 євродепутати із семи країн.

У суботу до групи увійшли вкрай права Данська народна партія і вкрай права фламандська Vlaams Belang, що відповідає необхідному порогу.

Лідер угорських націоналістів оголосив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС 30 червня, пообіцявши “нову еру”, яка “змінить європейську політику”.

Він зробив цю заяву в Страсбурзі разом із вкрай правою австрійською Партією свободи і центристською ANO колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Відтоді ще п’ять партій заявили про свій намір приєднатися. Серед них Партія свободи (PVV) голландського антиісламського фанатика Геерта Вілдерса, португальська ультраправа партія Chega та іспанська партія Vox.

Орбан прагне стати домінуючою ультраправою силою в парламенті ЄС.