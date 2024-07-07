Політика

Орбан отримав право створити нову фракцію в Європарламенті
7 Липня 2024 14:44
читать на русском →
європарламент, орбан
Віктор Орбан (ліворуч) і лідер Партії свободи Австрії Герберт Кікль оголошують про створення нового правого альянсу, 30 червня 2024 / Фото APA

Новий альянс ультраправих партій прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Європарламенті виконав вимоги для створення політичної групи під назвою “Патріоти за Європу”, передає DW.

Для формування групи необхідно 23 євродепутати із семи країн.

У суботу до групи увійшли вкрай права Данська народна партія і вкрай права фламандська Vlaams Belang, що відповідає необхідному порогу.

Лідер угорських націоналістів оголосив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС 30 червня, пообіцявши “нову еру”, яка “змінить європейську політику”.

Він зробив цю заяву в Страсбурзі разом із вкрай правою австрійською Партією свободи і центристською ANO колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Відтоді ще п’ять партій заявили про свій намір приєднатися. Серед них Партія свободи (PVV) голландського антиісламського фанатика Геерта Вілдерса, португальська ультраправа партія Chega та іспанська партія Vox.

Орбан прагне стати домінуючою ультраправою силою в парламенті ЄС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
7 Липня 2024 13:26

Жахлива ДТП на Рівненщині: слідство назвало основну версію трагедії
7 Липня 2024 16:50

The Telegraph: Щонайменше шістьох українців віком до 17 років утримують у російських в’язницях
7 Липня 2024 15:39

На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25
7 Липня 2024 14:44

Орбан отримав право створити нову фракцію в Європарламенті
7 Липня 2024 13:57

СБУ взяла на себе відповідальність за удар по складу з БК у Воронезькій області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки