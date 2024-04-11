Політика

Європарламент відмовився схвалювати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть системи ППО

11 Квітня 2024 15:25
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Євросоюз, ппо
Ілюстративне фото / Getty Images

Європарламент відмовляється схвалити бюджет Ради ЄС, поки не буде ухвалення рішення про надання Україні додаткових комплексів ППО Patriot.

“Парламент відмовляється ухвалювати бюджет Ради ЄС, поки Рада не вирішить підтримати Україну додатковими системами Patriot”, — написав євродепутат і колишній прем’єр Бельгії Гі Вергофстадт з фракції Renew.

Інші євродепутати зустріли його пропозицію бурхливими оплесками. Це безпрецедентне рішення підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для того, аби повність закрити Україну, потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.


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Європарламент відмовився схвалювати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть системи ППО
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