Європарламент відмовився схвалювати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть системи ППО

Європарламент відмовляється схвалити бюджет Ради ЄС, поки не буде ухвалення рішення про надання Україні додаткових комплексів ППО Patriot.

“Парламент відмовляється ухвалювати бюджет Ради ЄС, поки Рада не вирішить підтримати Україну додатковими системами Patriot”, — написав євродепутат і колишній прем’єр Бельгії Гі Вергофстадт з фракції Renew.

Інші євродепутати зустріли його пропозицію бурхливими оплесками. Це безпрецедентне рішення підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

