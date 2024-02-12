Економіка

Єврокомісія виділила 1,8 млрд євро на гуманітарну допомогу вразливим державам світу

12 Лютого 2024 21:13
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Євросоюз
Прапор ЄС / Фото: Freepik

Європейська комісія виділила 1,8 мільярда євро для надання гуманітарної допомоги найбільш вразливим державам світу протягом 2024 року.

Про це повідомили на офіційному сайті ЄК.

Як зазначається, оскільки, за наявними оцінками, близько 300 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги у поточному році, Євросоюз знову збільшив зобов’язання з підтримки.

“Європейська комісія ухвалила початковий гуманітарний бюджет в обсязі понад 1,8 мільярда євро”, — мовиться у повідомленні.

Так, 115 мільйонів євро спрямують у Південно-Східну Європу та в держави Східного сусідства ЄС, переважно для розв’язання проблем, пов’язаних з наслідками війни Росії проти України, а також задля фінансування гуманітарних проєктів у регіоні Західних Балкан і Кавказу.

Частина коштів буде призначена для Туреччини, яка стикається з гуманітарними наслідками кризи в Сирії та водночас на ліквідацію наслідків потужного землетрусу, що стався рік тому.

Решту суми розподілять між державами Африки, Близького Сходу, Південної Азії, регіонів Центральної та Північної Америки, а також Карибського басейну.

Згідно з оцінкою ООН, потреби світу в гуманітарній допомозі у 2024 році становлять не менше ніж 46,4 мільярда доларів. Водночас кількість людей, яким необхідна допомога через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники, сягає майже 300 мільйонів.


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