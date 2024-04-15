Економіка

Єврокомісія схвалити план реформ України, що розблокує 50 млрд допомоги

15 Квітня 2024 20:59
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Євросоюз, допомога
Єврокомісія / Фото: Getty Images

Єврокомісія схвалила запропонований українським урядом План дій, який стане основою для реалізації програми фінансової підтримки Ukraine Facility на загальну суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

“Такий важливий крок відкриває шлях до регулярної та передбачуваної підтримки України у межах програми Європейського союзу Ukraine Facility з бюджетом до 50 мільярдів євро”, — мовиться у повідомленні.

Як зазначається, фінансування у межах Фонду допоможе Україні підтримувати роботу адміністрації, виплачувати зарплати і пенсії, надавати базові державні послуги, а також допомагати відновленню та реконструкції, у той час, як держава продовжує захищатися від агресії РФ.


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