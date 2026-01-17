Єврокомісія розглядає прискорене, але обмежене членство України в ЄС – Reuters

Європейська комісія розглядає варіанти, які дозволили б Україні приєднатися до Європейського Союзу у стислі терміни, але без повного обсягу прав, які країни-члени зазвичай отримують одразу після вступу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на посадовців ЄС.

За словами джерел агентства, ідея перебуває на дуже ранній стадії обговорення і розглядається як можливий жест для українців, які прагнуть членства в ЄС як гарантії безпеки після війни. Після чотирьох років протистояння повномасштабному вторгненню Росії Україні, за оцінкою європейських чиновників, потрібна чітка і переконлива перспектива економічної стабільності та інтеграції із Заходом.

Дипломати повідомили Reuters, що у 20-пунктовому мирному плані, який обговорювали Сполучені Штати, Україна та Європейський Союз, як орієнтовну дату членства України в ЄС раніше розглядали 2027 рік. Водночас багато урядів країн ЄС вважають будь-які фіксовані терміни нереалістичними, оскільки процес вступу базується на досягненнях країни-кандидата у приведенні законодавства до стандартів ЄС і потребує ратифікації національними парламентами всіх 27 держав-членів.

Запропонований підхід передбачає фактичне перевертання традиційної логіки розширення. Україна могла б швидко стати членом ЄС, але отримувати доступ до права голосу та інших ключових повноважень поетапно, залежно від прогресу у виконанні всіх критеріїв повноправного членства. Навіть у такому форматі рішення потребуватиме згоди урядів і парламентів країн Євросоюзу.

Один із європейських посадовців заявив, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від тієї, в якій формувалися правила вступу до ЄС. За його словами, Україна та потенційно інші кандидати могли б спочатку приєднатися політично, а вже потім поступово здобувати повні права.

Україна стала кандидатом на вступ до ЄС у червні 2022 року, а переговори про членство офіційно відкрили наприкінці 2023 року. Зазвичай переговорний процес триває роками. Для порівняння, Польщі з подібною чисельністю населення знадобилося десять років, щоб завершити переговори та приєднатися до ЄС у 2004 році, не перебуваючи у стані війни.

У Єврокомісії вважають, що політично Україна не має такого запасу часу, оскільки потенційна мирна угода з Росією може передбачати територіальні втрати і бути складною для сприйняття українським суспільством. Обмежене членство в ЄС могло б зробити такі умови менш болісними та створити стабільне підґрунтя для завершення реформ.

Європейські дипломати наголошують, що інтеграція України відповідає безпековим інтересам самого Євросоюзу. Водночас вони визнають, що ідея членства без повних прав із першого дня буде складною для просування і може викликати запитання з боку інших країн-кандидатів, зокрема Чорногорії та Албанії, які проходять традиційний шлях вступу і вже близькі до фінішу переговорів.