Економіка

Єврокомісія роздумує, чи захищати три країни ЄС від позову України через імпорт зерна, – FT

21 Вересня 2023 11:35
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зерно, Євросоюз

Європейська комісія розглядає питання, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину від позову  України через їхню відмову виконувати рішення ЄС щодо скасування заборони на імпорт українського зерна, яке, за словами країн, заполонило їхні ринки, пише The Financial Times.

Видання зазначає, що Брюссель спочатку вимагав від Польщі, Угорщини та Словаччини скасувати свої заборони, але зараз працює над «координацією» їхніх правових спростувань щодо подання Києвом позову до Світової організації торгівлі.

У письмовому запиті, надісланому до Польщі, Угорщини та Словаччини в середу, з яким ознайомилося видання, комісія заявила, що «відповідно до законодавства ЄС» вона «буде діяти в цих процедурах СОТ, розпочатих проти держав-членів», посилаючись на скаргу України після того, як ці три країни обмежили імпорт зерна.

«Наступним найближчим кроком для Комісії є відповідь Україні на ці консультаційні запити від імені всіх трьох держав-членів», – йдеться в документі.

Джерела видання в ЄК зазначили, що обговорення всередині комісії щодо того, чи захищати Польщу, Угорщину та Словаччину, тривали в середу ввечері.


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