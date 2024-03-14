Єврокомісія наступного тижня пропонуватиме передати Україні мільярдні доходи від заморожених російських активів — The Guardian

Посадовці Європейської комісії готові висунути на розгляд держав — членів ЄС пропозицію щодо конфіскації 27 млрд євро прибутку від заморожених російських активів на користь України. Можливо, це вдасться зробити до зустрічі прем’єр-міністрів у Брюсселі, яка відбудеться 21 березня.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на анонімні джерела.

Джерело повідомило виданню, що заморожені російські активи, ймовірно, принесуть від 15 до 20 млрд євро прибутку до кінця 2027 року після сплати податків, залежно від зміни процентних ставок. Також уже в цьому році очікується від 2 до 3 млрд євро прибутку, які потім можуть піти напряму в Україну, йдеться в матеріалі.

Джерела зазначають, що Європейська комісія поки не пропонуватиме варіанти використання грошей.

«Це означає, що вони можуть погодитися в принципі використовувати доходи від прибутку, але потім провести подальшу дискусію про те, куди ці гроші можуть піти відповідно до конституції для кожної країни-члена», — сказало одне джерело.