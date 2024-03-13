Економіка

Євродепутати схвалили продовження лібералізації торгівлі для Молдови та внесли поправки до пропозиції щодо України

13 Березня 2024 21:23
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Євросоюз
Ілюстративне фото: Getty Images

Євродепутати схвалили продовження лібералізації торгівлі для Молдови ще на рік, до 5 червня 2025 року, а також внесли поправки до пропозиції щодо України стосовно посилення гарантій для фермерів ЄС.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Уточнюється, що парламент 347 голосами “за”, 117 “проти” та 99 “утрималися проголосував за внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС.

Наразі депутати Європарламенту повернули звіт до Комітету з міжнародної торгівлі, щоб розпочати переговори з Радою ЄС.

Водночас зазначається, що законодавство надає Єврокомісії повноваження вживати будь-які необхідні заходи, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн Євросоюзу через сплеск імпорту української продукції.

Так зокрема євродепутати проголосували за внесення змін до пропозиції Комісії щодо включення більш чутливих продуктів і ширшої контрольної дати для розрахунку середніх обсягів.


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