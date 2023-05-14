“Євробачення-2023”: перемогу отримала Швеція

13-травня у Ліверпулі відбувся фінал Євробачення-2023. Конкурс від імені торішнього переможця, України приймала в себе Велика Британія. Почесна відзнака у вигляді кришталевого мікрофона дісталася Швеції.

Співачка Loreen, переможниця Євробачення-2012, цього року виступила з піснею “Tattoo”, здобувши другу перемогу для себе і сьому – для Швеції.

Виконавиця на головній сцені Ліверпуля виконала композицію Tattoo. Артистка отримала від суддів 340 балів, а от глядачі оцінили її виступ у 243. У підсумку Loreen отримала 583 бали та виборола перше місце.

Друге місце на “Євробаченні-2023” посіла Фінляндія з 526 балами, а третє – Ізраїль (362 бали). П’ятірку лідерів закрила Норвегія, отримавши 268 балів, а 10 – Чехія (129 балів). Найменшу кількість балів цьогоріч отримала Німеччина, а це лише 18 балів.

Тим часом український колектив посів шосте місце.

У фіналі конкурсу український гурт з Тернополя виконав пісню Heart of Steel про сталеве серце. Цей трек натхненний подіями на “Азовсталі” й народився навесні 2022 року.

На сцені Євробачення TVORCHI показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.

Скандал довкола конкурсної пісні Tattoo

Цього року довкола конкурсної пісні Loreen виник скандал. У Мережі обговорювали, що трек Tattoo артистка “сплагіатила”.

Річ у тім, що він схожий на композицію української виконавиці Міки Ньютон “В плену”, що була випущена 2005 року. Це питання турбувало не лише українців, а й єврофанів за кордоном. Тим часом Міка Ньютон запевнила, що жодної драми в цьому немає, і пісні дійсно можуть бути схожими. Однак це не плагіат.