На Чернігівщині після атак БпЛА спалахнули АЗС і підприємства

У Корюківському районі внаслідок влучання безпілотника по автозаправній станції виникла пожежа адміністративної будівлі та АЗС. Поранення дістала жінка 1957 року народження.

Також вночі та вранці російські війська завдали ударів по територіях підприємств у Прилуцькому, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

Російський безпілотник атакував АЗС у Корюківському районі Чернігівщини / Фото: ДСНС України

Унаслідок атак пошкоджено адміністративні та господарські будівлі. Крім того, загорілися вантажні автомобілі.

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За попередньою інформацією, внаслідок цих ударів постраждалих немає.

У ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання.