        Події

        Укрзалізниця знову під ударом: російський дрон атакував локомотив

        Віктор Алєксєєв
        7 Червня 2026 14:52
        читать на русском →

        Російські війська вкотре атакували рухомий склад Укрзалізниці. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

        За інформацією відомства, у Запоріжжі ворожий безпілотник влучив в електровоз.

        Російський безпілотник влучив в електровоз у Запоріжжі / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

        Завдяки роботі моніторингової групи та своєчасній евакуації локомотивна бригада перебувала в укритті під час атаки. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

        Реклама
        Реклама

        У міністерстві зазначили, що російські війська продовжують системно атакувати об’єкти залізничної інфраструктури.

        Також там нагадали про важливість дотримання алгоритмів безпеки та оперативного реагування на повідомлення про загрози.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov