Укрзалізниця знову під ударом: російський дрон атакував локомотив

Російські війська вкотре атакували рухомий склад Укрзалізниці. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

За інформацією відомства, у Запоріжжі ворожий безпілотник влучив в електровоз.

Російський безпілотник влучив в електровоз у Запоріжжі / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Завдяки роботі моніторингової групи та своєчасній евакуації локомотивна бригада перебувала в укритті під час атаки. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

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У міністерстві зазначили, що російські війська продовжують системно атакувати об’єкти залізничної інфраструктури.

Також там нагадали про важливість дотримання алгоритмів безпеки та оперативного реагування на повідомлення про загрози.