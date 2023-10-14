Євро-2024: України 2:0 обіграла Північну Македонію

Національна команда України завдяки голам Георгія Судаков і Олександра Караваєва виграла матч кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти Північної Македонії.

У середині першого тайму серія атак “синьо-жовтих” таки принесла плоди. На 30-й хвилині Судаков змістився до центру з лівого флангу та після дотику Зінченка вирішив бити з-за меж штрафного. М’яч зачепив оборонця Серафімова та влетів точно в кут.

На п’ятій доданій хвилині Караваєв скористався виходом кіпера і перекинув круглого з флангу у ворота! 2:0.

Meanwhile, Ukraine scores a remarkable goal in UEFA Euro qualification. Sorry, North Macedonia! We still love you!#StandWithUkraine pic.twitter.com/GPPPy10NAP — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 14, 2023

Нагадаємо, перший матч збірної України проти Північної Македонії в рамках відбору на Євро-2024 завершився перемогою “синьо-жовтих” з рахунком 3:2. Команда Реброва програвала з рахунком 0:2, але зуміла зробити камбек і вирвати перемогу. Голи у складі української команди забили Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Українці випереджають Італію на три очки й готуватимуться до свого передостаннього матчу в кваліфікації — на виїзді проти Мальти у вівторок, 17 жовтня.

Північна Македонія залишилася четвертою в таблиці. До кінця відбіркового циклу команді залишається зіграти з Англією та Італією.