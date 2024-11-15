Кримінал

Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді, обирають запобіжний захід 
15 Листопада 2024 15:52
читать на русском →
суд
Євгеній Шевченко / Фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 15 листопада, у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід для народного депутата Євгенія Шевченка, якому напередодні висунули підозру в державній зраді.  

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Шевченко заявив, що вважає своє затримання “непорозумінням”. Він висловив сподівання на “інтелектуальну дискусію” та зазначив, що процес має бути “цивілізованим”.  

Захист депутата подав клопотання про перенесення засідання на 16 листопада, пояснивши, що не встигли належно підготувати письмове заперечення через обшуки, які тривали до пізньої ночі. Суддя частково задовольнив прохання, оголосивши перерву до 15:00.  

У розмові з журналістами Шевченко відмовився відповідати на більшість запитань, зазначивши, що не погоджується з підозрою і вважає, що ЗМІ неправильно висвітлили інформацію. “Те, що пишуть у ЗМІ, і те, що вказано в підозрі, не співпадає. Це перекручено”, – додав він.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 16:13

Українця засудили на 10 років за розрахунки для російських атомних електростанцій
15 Листопада 2024 15:52

Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді, обирають запобіжний захід 
15 Листопада 2024 15:29

Шольц поговорить з Путіним у п’ятницю – Bloomberg
15 Листопада 2024 15:15

За яких умов ухилянтів можуть тимчасово позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
15 Листопада 2024 12:45

Уряд оновлює критерії для бронювання та отримання критичності
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки