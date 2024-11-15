Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді, обирають запобіжний захід 

У п’ятницю, 15 листопада, у Печерському районному суді Києва обирають запобіжний захід для народного депутата Євгенія Шевченка, якому напередодні висунули підозру в державній зраді.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання Шевченко заявив, що вважає своє затримання “непорозумінням”. Він висловив сподівання на “інтелектуальну дискусію” та зазначив, що процес має бути “цивілізованим”.

Захист депутата подав клопотання про перенесення засідання на 16 листопада, пояснивши, що не встигли належно підготувати письмове заперечення через обшуки, які тривали до пізньої ночі. Суддя частково задовольнив прохання, оголосивши перерву до 15:00.

У розмові з журналістами Шевченко відмовився відповідати на більшість запитань, зазначивши, що не погоджується з підозрою і вважає, що ЗМІ неправильно висвітлили інформацію. “Те, що пишуть у ЗМІ, і те, що вказано в підозрі, не співпадає. Це перекручено”, – додав він.