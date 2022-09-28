ЄС засудив “референдуми” на окупованих територіях України

Європейський Союз засуджує проведення проросійськими силами в Україні “незаконних “референдумів” та їхніх фальсифікованих результатів”, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини, – написав він у Twitter. – Ми високо оцінюємо мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню”.

EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.



This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.



We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022