Політика

ЄС засудив “референдуми” на окупованих територіях України

28 Вересня 2022 12:09
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референдум

Європейський Союз засуджує проведення проросійськими силами в Україні “незаконних “референдумів” та їхніх фальсифікованих результатів”, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

“Це ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України на тлі систематичних порушень прав людини, – написав він у Twitter. – Ми високо оцінюємо мужність українців, які продовжують протистояти та чинити опір російському вторгненню”.


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