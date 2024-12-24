Суспільство

ЄС виділяє 86 млн євро на захист української енергетики: на що підуть гроші

24 Грудня 2024 10:16
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фінансова допомога
Пошкоджене енергообладнання після російської атаки / Фото: ДТЕК

Європейський інвестиційний банк надав 86 мільйонів євро, гарантованих ЄС, для посилення захисту української енергетичної інфраструктури від російських атак. Фінансування спрямоване на посилення стійкості енергетичної системи України в умовах військової агресії, що триває.

Про це повідомляє пресслужба ЄІБ.

ЄІБ допомагає національному оператору системи передачі електроенергії “Укренерго” побудувати захисні укриття від безпілотників для захисту електропідстанцій.

Ця інвестиція, надана в рамках Пакета невідкладної допомоги ЄІБ “Солідарність з Україною”, є першим заходом Плану порятунку української енергетики, ухваленого ЄІБ у жовтні 2024 року з метою подолання значної шкоди, завданої енергетичній інфраструктурі України внаслідок війни з Росією.

Кошти будуть спрямовані на будівництво захисних конструкцій проти безпілотників для обладнання для передачі електроенергії, що посилить його стійкість до військових атак та забезпечить безпеку та функціональність енергопередавальної інфраструктури України.

“Ця ініціатива має життєво важливе значення для українського суспільства, оскільки Росія продовжує цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру, намагаючись позбавити цивільне населення та підприємства життєво необхідної енергії”, – йдеться в повідомленні.

Інвестиція має дозволити “Укренерго” підвищити стабільність та надійність передачі електроенергії між регіонами України.


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