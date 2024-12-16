ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій

Європейський Союз 16 грудня ухвалив новий, п’ятнадцятий пакет санкцій, спрямований проти 54 осіб і 30 компаній, пов’язаних з підривом суверенітету України. Основна мета санкцій — запобігання обходу обмежень через тіньові схеми, ослаблення російського військово-промислового комплексу та стримування фінансових потоків, що підтримують війну проти України.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

До переліку фізичних осіб потрапили керівники військових частин, причетних до обстрілів українських міст, топменеджери енергетичних компаній, організатори депортації дітей та пропагандисти. Також під санкції потрапили двоє високопосадовців з Північної Кореї.

Серед юридичних осіб санкції зачепили російські оборонні компанії, судноплавні підприємства, які транспортують нафту і нафтопродукти, а також хімічний завод і цивільну авіакомпанію, що забезпечує логістичну підтримку для російських військових.

ЄС вперше запровадив санкції проти китайських компаній, які постачають Росії компоненти для безпілотників та мікроелектроніку, що використовується у війні проти України. Крім того, розширено перелік суден, які не зможуть заходити до європейських портів і отримувати супутні послуги через обхід механізму обмеження цін на нафту або участь у перевезенні вкраденого українського зерна. Загалом санкції тепер охоплюють 79 суден.

До списку також внесено 32 суб’єкти, що підтримують російський військово-промисловий комплекс, зокрема компанії з Китаю, Індії, Ірану, Сербії, ОАЕ та інших країн. Вони допомагали обходити торговельні обмеження та забезпечували постачання товарів, необхідних для виробництва безпілотників і ракет.