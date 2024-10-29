Економіка

ЄС та Україна домовилися збільшити можливості імпорту електроенергії
29 Жовтня 2024 13:36
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електроенергія
Ілюстраційне зображення Укренерго

Європейські оператори системи передачі збільшують можливості для імпорту електроенергії Україною та Молдовою цієї зими.

Максимальна потужність імпорту електроенергії в Україну з енергосистем суміжних країн з 1 грудня зросте із 1 700 до 2 100 мегават, повідомляє Укренерго.

“Розрахунки щодо збільшення технічних можливостей імпорту електроенергії Україною велись ще із червня цього року. Після того, як Росія завдала кількох руйнівних ударів по українській енергосистемі, а ймовірний дефіцит потужності у ній під час опалювального сезону став значним.

Ліміт імпортної потужності обсягом 2 100 МВт діятиме з 1 грудня 2024 року. Починаючи з березня 2025 року, оператори системи передачі матимуть можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС та Україною і Молдовою”, – йдеться у повідомленні.


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