ЄС погодив спільну закупівлю боєприпасів для України

Європейський союз погодив схему спільної закупівлі артилерійських снарядів та ракет для України на мільярд євро.

Переговори щодо того, скільки контрактів на виробництво боєприпасів має залишитися в Європі, тривали кілька тижнів, що дуже засмучувало Київ, якому терміново потрібні боєприпаси для проведення запланованого контрнаступу.

Деталі угоди поки що не розкриваються.

Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС щодо відправки в Україну мільйона артилерійських снарядів та ракет протягом наступних 12 місяців.

Міністри закордонних справ ЄС схвалили загальний план у березні, але схема закупівель зайшла в глухий кут, оскільки уряди сперечалися про умови контрактів.

Країни ЄС погодилися підключити до схеми лише компанії Євросоюзу та Норвегії, яка має тісні економічні зв’язки із ЄС. Однак Франція наполягала на тому, щоб виробництво боєприпасів залишалося в Європі.

Така позиція не влаштовувала інших членів ЄС, включаючи східні та балтійські країни, Німеччину та Нідерланди, які імпортують деякі необхідні компоненти з третіх країн, тому їхні компанії не могли б претендувати на контракт.

Вони висловлювали скепсис щодо можливостей європейської промисловості в достатньому обсязі та швидко виробляти снаряди.