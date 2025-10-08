ЄС погодив план повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року

Посли Європейського Союзу погодили план поступової відмови від імпорту російської нафти та газу до 2028 року, повідомляє Reuters із посиланням на трьох дипломатів ЄС. Це стало першою політичною перемогою для законодавчої ініціативи, спрямованої на зменшення енергетичної залежності від Росії.

На закритому засіданні у Брюсселі представники країн ЄС домовилися передати документ на розгляд міністрів енергетики для голосування 20 жовтня. За даними дипломатів, більшість держав блоку підтримують план, попри критику з боку Угорщини та Словаччини, які зберігають тісні економічні зв’язки з Москвою.

Згідно з проєктом, нові контракти на постачання російського газу заборонять із січня 2026 року, короткострокові — з червня 2026-го, а довгострокові — до січня 2028-го. Таким чином Європа має повністю припинити закупівлю енергоносіїв із Росії.

Нині частка російського газу в імпорті ЄС становить близько 12% — проти 45% до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Серед країн, які все ще купують російський газ, — Угорщина, Франція та Бельгія.

Питанням, яке залишається невирішеним, є контроль за постачанням скрапленого природного газу (СПГ): чи потрібно перевіряти походження вантажу до його відправлення, чи вже після прибуття в європейські порти. Франція та Італія підтримують загальний план, але виступають за більшу гнучкість у цих перевірках, щоб уникнути затримок у постачанні.

Для затвердження документа необхідно, щоб його підтримали щонайменше 55% країн-членів ЄС. Після цього розпочнуться переговори між державами та законодавцями щодо остаточного тексту.

Паралельно Євросоюз готує новий пакет санкцій, який може включати повну заборону на імпорт російського СПГ уже з січня 2027 року — на рік раніше, ніж передбачено основним планом.

Як зазначає Reuters, ухвалення цього законопроєкту стане важливим кроком у реалізації стратегії ЄС із диверсифікації джерел енергії та остаточного розриву енергетичних зв’язків із Росією.