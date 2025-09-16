ЄС погодив план поступового виходу українців із тимчасового захисту

Рада ЄС погодила спільну рамку дій для мільйонів українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу. Документ передбачає поступовий перехід до інших статусів проживання для тих, хто відповідає умовам, а також підготовку до повернення та сталу реінтеграцію в Україну, коли це стане можливим.

У рекомендації йдеться про необхідність надання українцям інформації про можливості отримання національних дозволів на проживання – наприклад, на підставі роботи, навчання чи возз’єднання сім’ї. Ті, хто має кваліфікацію, зможуть претендувати й на статуси за законодавством ЄС, зокрема у сфері висококваліфікованого працевлаштування.

Окремий блок стосується добровільних програм повернення та реінтеграційної підтримки. Країни ЄС зможуть дозволяти українцям здійснювати «розвідувальні візити» на батьківщину, координувати умови повернень із українською владою та продовжувати дію соціальних гарантій – житло, медичну допомогу, освіту – для тих, хто погодився на програму.

«Ми хочемо, щоб повернення українців додому відбувалося поступово і з акцентом на сталу реінтеграцію. Це в інтересах тих, хто був змушений залишити країну», – заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек.

Також документ рекомендує державам-членам створювати інформаційні системи й так звані Unity Hubs – центри підтримки, де українці зможуть отримати допомогу з документами та консультації щодо працевлаштування як у країні перебування, так і в Україні.

Наразі в ЄС перебуває понад 4 млн українців під тимчасовим захистом. Система діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року, після чого має бути замінена іншими формами легального проживання чи програмами повернення.