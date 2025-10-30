Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України за два місяці

Після пом’якшення правил виїзду для чоловіків призовного віку майже 100 тисяч українців віком від 18 до 22 років залишили країну за останні два місяці. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, через яку пролягає основний маршрут виїзду з України, пише The Telegraph.

За інформацією польської сторони, з моменту зміни правил наприкінці серпня кордон перетнули 99 тисяч чоловіків цієї вікової групи. Для порівняння, чисельність Збройних сил Великої Британії становить близько 70 тисяч військовослужбовців.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що відомство не веде окрему статистику виїзду громадян за віковими групами.

Він зазначив, що кількість чоловіків 18-22 років, які перетинають кордон, є невеликою, якщо порівнювати її з загальним пасажиропотоком. Він також додав, що фіксуються випадки повернення представників цієї групи.

«Станом на сьогодні основну частку тих, хто перетинає кордон, становлять жінки, діти та люди похилого віку», — повідомив речник. «Жодного масового відтоку молоді прикордонники не спостерігають», — додав Демченко.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в Україні діє воєнний стан, який забороняв виїзд чоловікам від 18 до 60 років, навіть якщо вони не підлягали мобілізації. Влітку цього року президент Володимир Зеленський підписав зміни, що дозволяють чоловікам виїжджати за кордон до досягнення 23 років.

Це рішення стало частиною оновленої мобілізаційної політики: граничний вік призову знижено з 27 до 25 років через дефіцит особового складу на фронті. Однією з цілей пом’якшення правил був намір зберегти зв’язок молодих українців із країною, аби вони мали можливість повернутися та приєднатися до війська добровільно.

Однак статистика свідчить, що послаблення призвело до суттєвого зростання міграції. Якщо з січня до кінця серпня Польща зафіксувала в’їзд 45 тисяч чоловіків 18–22 років, то у вересні–жовтні їх кількість зросла вдвічі – до 98,5 тисячі, тобто близько 1600 щодня.

Схожа тенденція спостерігається і в Німеччині. За даними місцевих ЗМІ, щотижневий в’їзд українців цієї вікової групи збільшився з кількох десятків до понад тисячі на початку осені, а в жовтні – до 1,400–1,800 осіб на тиждень.

Німецькі політики вже заявляють, що країні доведеться реагувати на нову хвилю приїжджих. Представники опозиційних сил наполягають, що молоді українці мають залишатися вдома і захищати країну.

Тим часом у США цього тижня оголосили про скорочення військової присутності на кордонах НАТО з Україною, що викликало дискусії щодо подальшої підтримки Києва.

На цьому тлі в Україні триває обговорення того, як забезпечити фронт особовим складом і зберегти баланс між обороною держави та свободою пересування громадян.