У Берліні закривають найбільший притулок для українських біженців

У німецькій столиці почали процес поступового закриття найбільшого центру для біженців із України, розташованого на території колишнього аеропорту «Тегель». Як повідомляє DW, територію планують повністю звільнити до кінця 2025 року, а згодом перетворити на новий міський район.

Центр у «Тегелі» працював із початку повномасштабного вторгнення Росії, приймаючи тисячі українців, які прибували до Берліна у перші дні після втечі від війни. Спочатку його створювали як тимчасовий пункт прийому, однак багато біженців прожили тут кілька років у великих наметах і терміналах.

Наразі в «Тегелі» залишається близько 1,5 тисячі українців, хоча ще рік тому їх було близько 5 тисяч. Біженців поступово переселяють у менші притулки, зокрема на територію колишнього аеропорту «Темпельгоф» та у гуртожитки в різних районах Берліна.

Місцева влада пояснює, що в умовах зменшення потоку нових біженців місто переходить до децентралізованого розміщення — менших притулків, розташованих по всьому місту. За словами сенаторки з питань праці, соціальних справ та інтеграції Канзель Кіцільтепе, такий підхід «допомагає розподіляти навантаження і створює добросусідські відносини».

Паралельно на території колишнього аеропорту розпочинається масштабна забудова. Тут зведуть новий житловий район «Квартал Шумахера» на понад 10 тисяч мешканців, а також науково-дослідний і промисловий парк Urban Tech Republic, присвячений міським технологіям. Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюють у близько 8 мільярдів євро.

Водночас притулок у «Тегелі» не зникне повністю — його планують переобладнати у звичайний центр прибуття біженців за стандартами ЄС. Новий центр зможе приймати до 2600 осіб і функціонуватиме щонайменше до середини 2031 року.