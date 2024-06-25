Політика

ЄС почав з Україною та Молдовою перемовини про вступ  
25 Червня 2024 12:12
єс, україна
Урсула фон дер Ляєн / Reuters

25 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про старт перемовин про вступ до ЄС з Молдовою та Україною.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.

“Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ до ЄС. Це дуже хороша новина для народів України, Молдови та всього Європейського Союзу”, – написала вона.

Водночас президентка Єврокомісії попередила, що шлях до вступу в ЄС “буде складним, але сповненим можливостей”

“Бажаємо вам успішного початку переговорів”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.


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