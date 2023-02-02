Суспільство

ЄС навчатиме 30 тисяч українських військовослужбовців

2 Лютого 2023 08:36
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навчання

Європейський союз має намір навчити 30 тисяч українських військових використанню західної бойової техніки. Окрім того, Євросоюз виділить Україні 25 мільйонів євро на проведення розмінування. Офіційні заяви, як очікується, буде зроблено 3 лютого у Києві на саміті “ЄС-Україна”.

Перед початком саміту, 2 лютого, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зустрінеться з членами українського уряду. Вони обговорюватимуть можливості прискореного вступу України до Євросоюзу та можливість створення європейського трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за військову агресію.

Торік у листопаді європейські країни створили місію з навчання українських військовослужбовців (EUMAM). Тоді заявлялося, що підготовку пройдуть 15 тисяч службовців ЗСУ. Однак тепер це число вирішено збільшити вдвічі. Зокрема військових навчатимуть управлінню європейською бронетехнікою, включаючи танки “Леопард-2”, які країни ЄС найближчим часом почнуть постачати Україні.

Наприкінці січня Євросоюз виділив на підготовку українських військових черговий транш у 45 мільйонів євро.


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