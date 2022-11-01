Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон на прес-конференції в Києві повідомила, що ЄС надав Україні екстрену допомогу на відновлення енергетики у розмірі 25,5 млн. євро, а також надав обладнання на мільйони євро.

За словами Сімсон, європейська допомога полягає у пошуку та доставці в Україну запчастин та техніки для українських електростанцій. “Іноді питання не в грошах, а в тому, щоб знайти необхідні частини і ЄС тут може допомогти”, – сказала європейський комісар.

Вона пояснила, що у світі є не так багато виробників обладнання для ТЕС та ТЕЦ радянського зразка.

Раніше президент Зеленський повідомив під час зустрічі з Сімсоном, що внаслідок російських ударів пошкоджено близько 40% української енергетичної інфраструктури.

Ще один учасник прес-конференції, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що через пошкодження ліній електропередач внаслідок російського обстрілу українські енергетики змушені скоротити виробництво електроенергії в деяких регіонах країни.

Галущенко пояснив, що цілями російських ракет та безпілотників стають не лише електростанції, а й лінії. В результаті, якщо у певному регіоні виникає надлишок електрики, вона не може передаватися на територію сусідніх областей.

Україна очікує, що Росія й надалі обстрілюватиме її енергосистему, сказав міністр. “Тому нам залишається в режимі 24/7 відновлювати все те, що ми можемо поновити”, – заявив Галущенко.