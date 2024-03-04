Політика

ЄС може використати російські активи на закупівлю зброї для України — Euractiv

4 Березня 2024 14:04
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Євросоюз
Ілюстративне фото / AP

Європейська комісія протягом двох тижнів надасть офіційну пропозицію щодо використання заморожених російських активів на потреби України і, ймовірно, на зброю.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що раніше президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що “настав час почати розмову про використання надприбутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України”.

Виконавча влада ЄС може представити офіційну пропозицію через два тижні, повідомили джерела, знайомі з дискусіями.

“Ми говорили, що непередбачений прибуток буде використано для відновлення України, але в першу чергу повинна бути країна, яку можна буде реконструювати, тому такий крок мав би абсолютний сенс”, — сказав дипломат ЄС.


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