Політика

ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України – Боррель

1 Жовтня 2023 19:37
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Євросоюз, україна, боррель

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України. Про це він сказав перебуваючи у Києві, куди прибув після візиту до Одеси.

«Війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас. Під час нашої першої особистої зустрічі з [міністром оборони України] Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України», – написав Боррель 1 жовтня у X, не уточнюючи подробиць.

Також 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, Боррель вшанував загиблих у війні з російськими загарбниками. Він взяв участь в урочистих заходах разом з президентом України Володимиром Зеленським та іншими державними керівниками.

«Я щасливий бути в Києві, щоб разом із Президентом Володимиром Зеленським та міністром [закордонних справ] Дмитром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності», – зазначив верховний представник ЄС.


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