ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України – Боррель

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України. Про це він сказав перебуваючи у Києві, куди прибув після візиту до Одеси.

«Війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас. Під час нашої першої особистої зустрічі з [міністром оборони України] Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України», – написав Боррель 1 жовтня у X, не уточнюючи подробиць.

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023

Також 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, Боррель вшанував загиблих у війні з російськими загарбниками. Він взяв участь в урочистих заходах разом з президентом України Володимиром Зеленським та іншими державними керівниками.

«Я щасливий бути в Києві, щоб разом із Президентом Володимиром Зеленським та міністром [закордонних справ] Дмитром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності», – зазначив верховний представник ЄС.