ЄС готує довгострокові безпекові зобов’язання для України – Боррель

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України. Про це він сказав перебуваючи у Києві, куди прибув після візиту до Одеси.

«Війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас. Під час нашої першої особистої зустрічі з [міністром оборони України] Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України», – написав Боррель 1 жовтня у X, не уточнюючи подробиць.

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8