Політика

ЄС готовий вдатися до жорстких заходів проти Угорщини, – Bloomberg

23 Січня 2024 10:40
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Угорщина, Євросоюз

Лідери Європейського Союзу готові вдатися до жорстких заходів проти Угорщини, якщо прем’єр-міністр країни Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники агенції повідомили, що держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Європейські чиновники додали, потенційний запасний варіант полягає в тому, що якщо Орбан продовжить блокувати пакет допомоги, решта країн-членів ЄС спрямують гроші Україні поза межами бюджетного процесу ЄС. Пропозиція передбачала б надання національних гарантій для залучення фінансування на ринках, якщо Угорщина продовжуватиме блокувати спільне рішення.

Зазначається, що у такому разі також можлива «ескалація», зокрема запуск ЄС наступного етапу штрафних заходів проти Будапешта, які можуть призвести до позбавлення країни права голосу.

Проте, за даними Bloomberg, такий сценарій може призвести й до ширшого зіткнення, адже прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо минулого тижня вже попередив інших лідерів, що захистить Угорщину від будь-яких потенційних кроків, спрямованих на позбавлення уряду Орбана можливості користуватися своїми правами в блоці.

У понеділок, 22 січня, Угорщина виступила проти пропозиції в рамках блоку створити новий фонд для забезпечення більш надійного способу надання критично важливої військової допомоги Україні.

Того ж дня, після зустрічі головних дипломатів ЄС у Брюсселі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримує реформування нинішнього механізму фінансування — відомого як Європейський фонд миру.

Сійярто також додав, що це питання буде обговорюватися під час його зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня. Будапешт розгляне можливість зняття блокування, якщо Україна надасть «гарантії», що угорські компанії не будуть додані до списку спонсорів міжнародної війни.


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