Єрмак зустрівся зі спецпредставником США Віткоффом

Голова офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань Близького Сходу та переговорником з Росією Стівом Віткоффом у Нью-Йорку.

Про це Андрій Єрмак повідомив у соцмережах.

Реклама

Реклама

Вони обговорили ініціативу президента США Дональда Трампа щодо зустрічі між президентом Зеленським та очільником Росії Путіним.

“Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів”, – написав Єрмак.

Також голова ОП запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.