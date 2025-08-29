        Політика

        Єрмак зустрівся зі спецпредставником США Віткоффом

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 17:29
        Голова офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США Стівом Віткоффом / Фото: Андрій Єрмак/X
        Голова офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань Близького Сходу та переговорником з Росією Стівом Віткоффом у Нью-Йорку. 

        Про це Андрій Єрмак повідомив у соцмережах.

        Вони обговорили ініціативу президента США Дональда Трампа щодо зустрічі між президентом Зеленським та очільником Росії Путіним.

        “Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів”, – написав Єрмак.

        Також голова ОП запросив Віткоффа відвідати Україну найближчим часом.


