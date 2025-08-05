Єрмак знайшов у російських “шахедах” індійські компоненти

Індійські компанії постачають компоненти для російських ударних дронів, які використовуються проти українських військових і цивільних.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Реклама

За його словами, ці комплектувальні виявили у дронах, зокрема типу “шахед/герань”, які Росія активно застосовує проти України.

“Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців”, – наголосив Єрмак.

Він також підкреслив, що купівля російських енергоресурсів — це пряме фінансування війни та продовження агресії проти України.