        Політика

        Єрмак знайшов у російських “шахедах” індійські компоненти

        Федір Олексієв
        5 Серпня 2025 13:42
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        "Шахед", який не розірвався під час атаки РФ на Харків / Фото: Суспільне
        "Шахед", який не розірвався під час атаки РФ на Харків / Фото: Суспільне

        Індійські компанії постачають компоненти для російських ударних дронів, які використовуються проти українських військових і цивільних.

        Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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        За його словами, ці комплектувальні виявили у дронах, зокрема типу “шахед/герань”, які Росія активно застосовує проти України.

        “Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців”, – наголосив Єрмак.

        Він також підкреслив, що купівля російських енергоресурсів — це пряме фінансування війни та продовження агресії проти України.


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