Єрмак заявив про неготовність України до переговорів з РФ

Україна поки що не готова до переговорів з Росією через нестачу зброї, відсутність запрошення до НАТО та чітких безпекових гарантій.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

Відповідаючи на питання про можливість переговорного процесу з РФ, Єрмак зазначив:

«Сьогодні ще ні. Нам не вистачає зброї, не вистачає статусу, про який ми говоримо — це запрошення до НАТО та чіткі гарантії безпеки, які забезпечать, що Путін не повернеться за два-три роки».

За його словами, Україна зможе розпочати переговори лише тоді, коли стане достатньо сильною, щоб говорити з Росією на рівних умовах.