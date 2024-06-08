Єрмак заручився підтримкою Папи Римського

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Папою Римським Франциском, на якій обговорили Формулу миру та підготовку до Глобального саміту миру. Про це Єрмак повідомив у Telegram.

“Під час робочого візиту до Італії, був прийнятий Його Святістю Папою Франциском у Ватикані. Це була важлива розмова, під час якої я поінформував його Святість про філософію Формули миру Президента Володимира Зеленського, розповів, чому виключно Формула пропонує шлях до справедливого миру. Також говорили про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії”, – написав Єрмак.

Він зазначив, що особливу увагу було приділено питанню повернення українських дітей, які були примусово вивезені з країни. Єрмак наголосив, що Україні потрібен результат, “тому робимо все, щоб повернути наших дітей”.

“Папа Франциск висловив свою підтримку Україні. Висловив щиру подяку Його Святості”, – додав керівник ОП.

Крім того Андрій Єрмак зустрівся із державний секретар Святого престолу кардинал П’єтро Паролін.

“Провів зустріч з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пароліном. Обговорили участь кардинала у Глобальному саміті миру та роль Святого Престолу у реалізації гуманітарних пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського”, – зазначив Єрмак.

Керівник ОП “детально поінформував кардинала про підходи української сторони до реалізації Саміту у Швейцарії та деструктивні дії РФ, направлені на зрив заходу”.

За словами Єрмака, “кардинал погодився з необхідністю вдосконалення механізму у питанні повернення українських дітей та полонених”. “Нам потрібен результат – це важливе питання”, – зауважив керівник ОП.

Також Єрмак відзначив важливість майбутнього візиту кардинала в Україну.