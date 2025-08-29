        Політика

        Єрмак після зустрічі з Віткоффом: Україну не змушують поступатися територіями

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 21:38
        Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак / Фото: Офіс Президента
        Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати не чинять жодного тиску на Україну з вимогою поступитися частиною територій.

        Про це він сказав у п’ятницю під час онлайн-зустрічі з журналістами після переговорів зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом.

        “Дуже важливо відразу припинити всі розмови – ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій”, – наголосив Єрмак.

        Він також підкреслив, що Україна готова до мирного процесу, зокрема до зустрічі лідерів України, США та Росії.

        “Ще починаючи зі Стамбула, президент Зеленський абсолютно послідовно говорить: “Я готовий до будь-якого формату переговорів і будь-де”, – зазначив глава ОП.


