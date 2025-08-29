Єрмак після зустрічі з Віткоффом: Україну не змушують поступатися територіями

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати не чинять жодного тиску на Україну з вимогою поступитися частиною територій.

Про це він сказав у п’ятницю під час онлайн-зустрічі з журналістами після переговорів зі спецпредставником президента США Стівеном Віткоффом.

“Дуже важливо відразу припинити всі розмови – ніхто з американського боку не тисне на Україну щодо якихось територій”, – наголосив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна готова до мирного процесу, зокрема до зустрічі лідерів України, США та Росії.

“Ще починаючи зі Стамбула, президент Зеленський абсолютно послідовно говорить: “Я готовий до будь-якого формату переговорів і будь-де”, – зазначив глава ОП.