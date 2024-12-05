Єрмак на чолі з українською делегацією зустрівся із радниками Трампа – Reuters

Українська делегація, очолювана керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, провела зустріч із представниками команди обраного президента США Дональда Трампа, відповідальними за формування політики щодо України.

Як повідомляє Reuters, зустріч відбулася у Вашингтоні за участі Майка Волтца, якого розглядають на посаду радника з питань національної безпеки, та Кіта Келлога – кандидата на роль спеціального представника з питань України та Росії.

За даними агентства, основною метою візиту було встановлення контактів із майбутньою адміністрацією США та отримання підтримки у боротьбі України проти російської агресії.