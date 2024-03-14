Єменські хусити випустили ракету та кілька дронів по суднам США

Американські військові виявили та знищили чотири дрони та одну ракету класу “земля-повітря”, випущених єменськими хуситами.

Про це повідомили у Центральному командуванні США (CENTCOM) у соцмережі X, передає Суспільне.

Там зазначили, що атака становила безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

“Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торговельних суден”, — йдеться у повідомленні.

У Командуванні додали, що в ніч на 13 березня єменські хусити випустили у напрямку Аденської затоки протикорабельну балістичну ракету. Вона не зачепила жодне судно, постраждалих чи пошкоджень немає.