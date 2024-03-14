Суспільство

Єменські хусити випустили ракету та кілька дронів по суднам США

14 Березня 2024 08:14
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сша, хусіти
Хусити / Getty Images

Американські військові виявили та знищили чотири дрони та одну ракету класу “земля-повітря”, випущених єменськими хуситами.

Про це повідомили у Центральному командуванні США (CENTCOM) у соцмережі X, передає Суспільне.

Там зазначили, що атака становила безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

“Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торговельних суден”, — йдеться у повідомленні.

У Командуванні додали, що в ніч на 13 березня єменські хусити випустили у напрямку Аденської затоки протикорабельну балістичну ракету. Вона не зачепила жодне судно, постраждалих чи пошкоджень немає.


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