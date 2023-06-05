ЄК продовжила заборону на ввезення зерна з України до п’яти країн ЄС

Європейська комісія продовжила до середини вересня заборону на ввезення зерна з України до п’яти прикордонних країн, повідомляє агентство РАР із посиланням на джерела у Брюсселі.

“Єврокомісія продовжила до середини вересня заборону ЄС на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. Вона набув чинності 2 травня та замінила односторонні рішення про заборону імпорту, запроваджені країнами, що межують з Україною, включаючи Польщу”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до угоди з Єврокомісією, наприкінці квітня Польща, Болгарія, Словаччина та Угорщина зняли блокаду імпорту агропродовольчої продукції з України. Натомість було запроваджено тимчасову (до 5 червня з можливістю продовження) заборону ЄС на ввезення пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника у п’ять країн, що межують з Україною – Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію. Ці продукти, як і раніше, можуть переміщуватись через ці держави транзитом.

Польща та інші країни вважали, що заборона має бути продовжена, але проти цього виступає Україна. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейєн також виступала проти продовження заборони.