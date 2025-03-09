Ярослава Магучіх виборола золото чемпіонату Європи-2025 у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2025 у приміщенні, вигравши змагання зі стрибків у висоту. Фінал відбувся 9 березня в Апелдорні (Нідерланди).

У фіналі змагалися дев’ять спортсменок, які пройшли кваліфікацію. Українки Катерина Табашник та Юлія Чумаченко до вирішального етапу не потрапили.

Магучіх подолала висоту 1.99 метра з другої спроби, що дозволило їй здобути золото. Друге місце посіла сербська спортсменка Ангеліна Топич (1.95 м), а бронзу виборола Енгла Нільсон зі Швеції (1.92 м).

Ця перемога стала для Магучіх третьою на чемпіонатах Європи у приміщенні. Раніше вона ставала чемпіонкою в Торуні-2021 та Стамбулі-2023.

Напередодні, 8 березня, український легкоатлет Олег Дорощук виграв золото у чоловічих стрибках у висоту, встановивши особистий рекорд – 2.34 м.