Спорт

Ярослава Магучіх виборола золото чемпіонату Європи-2025 у стрибках у висоту
9 Березня 2025 19:49
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Ярослава Магучих / Фото @EuroAthletics
Ярослава Магучих / Фото @EuroAthletics

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи-2025 у приміщенні, вигравши змагання зі стрибків у висоту. Фінал відбувся 9 березня в Апелдорні (Нідерланди).

У фіналі змагалися дев’ять спортсменок, які пройшли кваліфікацію. Українки Катерина Табашник та Юлія Чумаченко до вирішального етапу не потрапили.

Магучіх подолала висоту 1.99 метра з другої спроби, що дозволило їй здобути золото. Друге місце посіла сербська спортсменка Ангеліна Топич (1.95 м), а бронзу виборола Енгла Нільсон зі Швеції (1.92 м).

Ця перемога стала для Магучіх третьою на чемпіонатах Європи у приміщенні. Раніше вона ставала чемпіонкою в Торуні-2021 та Стамбулі-2023.

Напередодні, 8 березня, український легкоатлет Олег Дорощук виграв золото у чоловічих стрибках у висоту, встановивши особистий рекорд – 2.34 м.


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