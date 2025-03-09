Українець Олег Дорощук здобув золото у стрибках у висоту на ЧЄ з легкої атлетики

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в Апелдорні (Нідерланди), Україна здобула першу нагороду. Чемпіоном у стрибках у висоту став 23-річний Олег Дорощук, який подолав планку на висоті 2,34 м, що є його особистим рекордом.

Дорощук показав стабільний результат, взявши всі висоти з першої спроби. Після того, як він забезпечив собі золоту медаль на висоті 2,32 м, спортсмен підкорив 2,34 м, покращивши власне досягнення.

Результати змагань у стрибках у висоту:

Олег Дорощук (Україна) – 2,34 м (PB) Ян Штефела (Чехія) – 2,29 м Маттео Сіолі (Італія) – 2,29 м (PB) Мануель Ландо (Італія) – 2,26 м (PB) Дмитро Нікітін (Україна) – 2,26 м Вадим Кравчук (Україна) – 2,18 м

Ця медаль стала 50-ю для України на чемпіонатах Європи в приміщенні. На аналогічних турнірах українські легкоатлети загалом завоювали 14 золотих, 16 срібних і 20 бронзових нагород. При цьому Дорощук став першим українським стрибуном у висоту, який виграв золото континентальної першості в приміщенні.

Наступним великим стартом для спортсмена стане чемпіонат світу, який відбудеться наприкінці березня в китайському Нанкіні.