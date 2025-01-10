Японія запровадила нові санкції проти Росії

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії через її агресію. Зокрема, активи заморозять для 33 організацій та 12 осіб, серед яких є громадянин Північної Кореї. Крім того, Токіо обмежить експорт 335 товарів.

Як повідомляють AP, під санкції потрапили компанії та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії. Заборона на експорт також торкнеться 53 організацій із країн, включаючи РФ, Китай, Туреччину, Казахстан, Киргизстан, Таїланд і ОАЕ.

Від 23 січня Японія заборонить експорт товарів, які можуть посилити промислові можливості Росії. Серед них — частини двигунів для спецтехніки, малі мотоцикли, крани та хімічні речовини, зокрема капсаїцин, який може використовуватись у розробці хімічної зброї.

Генеральний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що Японія підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на вирішення кризи в Україні, і продовжуватиме співпрацювати з країнами “Групи семи” (G7).