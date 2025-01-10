Політика

Японія запровадила нові санкції проти Росії
10 Січня 2025 12:27
читать на русском →

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Росії через її агресію. Зокрема, активи заморозять для 33 організацій та 12 осіб, серед яких є громадянин Північної Кореї. Крім того, Токіо обмежить експорт 335 товарів.

Як повідомляють AP, під санкції потрапили компанії та особи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Росії. Заборона на експорт також торкнеться 53 організацій із країн, включаючи РФ, Китай, Туреччину, Казахстан, Киргизстан, Таїланд і ОАЕ.

Від 23 січня Японія заборонить експорт товарів, які можуть посилити промислові можливості Росії. Серед них — частини двигунів для спецтехніки, малі мотоцикли, крани та хімічні речовини, зокрема капсаїцин, який може використовуватись у розробці хімічної зброї.

Генеральний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі заявив, що Японія підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на вирішення кризи в Україні, і продовжуватиме співпрацювати з країнами “Групи семи” (G7).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 11:10

Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних реєстрів після кібератаки Росії
10 Січня 2025 14:22

Названо найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2024 році
10 Січня 2025 12:59

На Харківщині взяли в полон італійського піцайоло, що воював на боці РФ
10 Січня 2025 12:34

У “Дію” тепер разом зі штрафом приходитиме фото і відео моменту порушення ПДР
10 Січня 2025 11:58

Україна отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки