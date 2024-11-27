Економіка

Японія виділила Україні $235 млн на підтримку приватного сектору і освіти
27 Листопада 2024 18:27
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допомога, україна, японія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна отримала $235 млн від уряду Японії для підтримки освіти та приватного сектору в рамках проєктів Світового банку LEARN та RISE. 

Про це повідомляє Міністерство фінансів України. 

Зокрема, до державного бюджету надійшло $235 млн пільгового фінансування за двома новими проєктами Світового банку: “Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво” (RISE) і “Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні” (LEARN).

У межах проєкту RISE Україна отримала $130 млн позики для підтримки приватного сектору, а в рамках проєкту LEARN — ще $105 млн для організації безпечного навчання в школах, зокрема на облаштування укриттів та закупівлю шкільних автобусів у 2024 році, повідомили в Мінфіні.

“З лютого 2022 року загальна сума бюджетної підтримки від Японії через механізми Світового банку склала близько 6 млрд доларів США.


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