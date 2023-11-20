Економіка

Японія надасть 160 млн євро на проєкти економічного відновлення України

20 Листопада 2023 16:36
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допомога, японія

Глава уряду Денис Шмигаль 20 листопада у Києві провів зустріч з очільником МЗС Японії Кійото Цуджі й міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Івата і представниками японського бізнесу.

Про це повідомили на сайті Кабміну.

Шмигаль озвучив пріоритети уряду України щодо швидкого відновлення:

  • енергетика;
  • житло;
  • критична інфраструктура;
  • гуманітарне розмінування;
  • підтримка бізнесу.

Прем’єр подякував делегації з Японії за місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови.

“Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості. Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України”, — зазначив глава уряду.

Своєю чергою японські посадовці розповіли, що держава планує надати 160 мільйонів євро для підтримки проєктів економічного відновлення України. Міністри запевнили, що позиція Японії щодо підтримки буде незмінною.


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