Якщо західна допомога Україні зупиниться, вона не зможе стримувати РФ – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили, що зупинка західної допомоги, ймовірно, призведе до того, що Україна втратить здатність стримувати російську армію.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW)

На думку військових фахівців, поточна позиційна війна в Україні не є стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко схилитися в будь-який бік через рішення, прийняті на Заході.

В ISW додали, що допомога Заходу в галузі безпеки дає змогу українським силам відбивати наступ Росії та звільняти більше української території.

Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю завадити президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей в Україні.